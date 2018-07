Sõpruslinnanduse müüdid ja tegelik kasu

LUGESIN SAKALAST Andres Laiapea arvamuslugu sõpruslinnandusest, kui tema sõnu kasutada. Minu soov on avada sõpruslinnadega suhtlemise olulisi nüansse ja tulemuslikkust. Nii oma valdkondade põhiselt ehk niinimetatud pehmelt poolelt, aga ka üldisemalt linnavalitsusest seestpoolt vaadatuna.

Avalike suhete ja turismiameti üks tööülesannetest on sõpruslinnadega suhtlemise koordineerimine ning nendega sõlmitud koostöökokkulepete täitmise jälgimine. Mina töötan osa sõpruslinnadega oma vastutusala piires: hariduse, spordi, kultuuri ja sotsiaaltöö vallas.

KÕIGEPEALT delegatsioonide liikmete määramisest ja sellega seotud müütidest. Need kolm aastat, kui mul on olnud rõõm ja au olla linnavalitsuse liige, on tavaliselt delegatsioonide liikmete leidmine olnud üsna keeruline. Soovijate kätemerd ei ole, nii linnavalitsuses kui volikogu liikmete seas on soovijaid loiult. Legend, et see on tore turismireis linna rahaga, on aga kahjuks surematu.

Maailm ja riigipiirid on meile juba aastaid valla. Aeg, kui delegatsiooni liikmena sai kuhugi põnevale välismaale, on ju ammu ümber.

Kutses on enamasti määratud, keda oodatakse. Näiteks linnapea ja kaks linnavalitsuse liiget. Siis, ka minu meelehärmiks, ei saagi meid ühena esindada näiteks kultuuritegelane, haridustöötaja, ettevõtja või miks mitte hoopis linnavalitsuse spetsialist.

Tore, et mõnikord on kutses märgitud, et oodatakse ka näiteks teatud arvuga kultuurigruppi. Meil olid tänavu Leedus Kretinga linnapäevadel kaasas noored Viljandi muusikakoolist. Nende professionaalne esinemine andis sealsesse kultuuriprogrammi tähelepanuväärse sisulise panuse. Rõõmsad olid vastuvõtjad, publik ja ka noored, kes rikastasid oma esinemise kogemuste pagasit.

MINA ARVAN, et suhtlust sõpruslinnadega ei tule mitte kokku tõmmata, vaid anda sellele uuenenud sisu. Fookuses peab olema kasu kogukondadele ja linnakodanikele. Kui paarkümmend aastat tagasi olid sõpruslinnad ehk tõesti linnajuhtide tasemel suhete loomiseks ehk maailma avardamiseks, siis nüüd on aeg, et ka viljandlane tunneks oma sõpruslinlasi teisel pool piiri.

Mina olen olnud kaks korda meie linna esindamas Leedus sõpruslinnas Kretingas, Lätis Valmieras ja korra Ukraina sõpruslinnas Ternopilis. Viimast väisan ka selle aasta augustis.

Toon näiteid Kretinga ja Viljandi pehme poole koostööst, kus kokkulepped sõlmiti just visiidi ajal. Leedu kultuuriinimesed käisid 3. oktoobril 2016 Viljandis ja meie tegime Viljandi kultuuritegelastega 2017. aasta algul vastuvisiidi. Näiteks suhtleb meie raamatukogu Kretinga ja Plunge kolleegidega, plaanis on vahetada näitusi. Selle aasta juunikuisel külastusel leppisin kokku, et korraldame õppereise, koostöö algatuse sõite hariduse valdkonnas lasteaedade direktoritele ja tugispetsialistidele.

Niisugustest visiitidest ja isiklikest kontaktidest saavad alguse pikaaegsed suhted, võimalikud (rahvusvahelised) projektid koolides ja lasteaedades ja nii edasi.

Mullu juulis Viljandi lauluväljakul toimunud eakate laulu- ja tantsupäeval osalesid ka Valmiera ja Kretinga tantsijad ja lauljad. Inimesed said omavahel vahvalt suhelda, mis ongi ju suures plaanis meie eesmärk.