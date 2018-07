Kala- ja lihaleiba saatis konkurentsitu edu

«Raske öelda. Ehk kuum ilm on põhjus, et perenaised leivateoga jännata ei tihka – kes see ikka sellise ilmaga ahju kütab,» arutles Saarela ning ütles siiski, et konkursi ainsa osaleja kala ja liha sisaldav leib on proovimist väärt. Mida ta kindlasti ka oli.