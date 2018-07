Õunaaias laotus laiali kirbukas

Mees, kes väitis enda elukohaks Nipernaadi kombel Pärnut ja Viljandit teatas enesekindlalt, et igale asjale on ostja ja seda, millal üks ese omale uue peremehe leiab ei või kunagi ette teada. Enda sõnul võrdlemisi sage kirbuturgudel osaleja teatas, et eelistab Pärnule Viljandi vanakraamiturul kauplemist. «Ostjaid ikka liigub ja et kohamaksu siin pole eelistan siin kaubelda,» teatas vanem meesterahvas.

Üks vanakraamiga kaubelnud meestest aga ütles sellise turu olemasolu koguni hansalinna tunnuse olevat. «Ostetakse ikka, huvilisi on muidugi rohkem kui müüki tuleb aga see on normaalne asjade seis. Kõige suuremat vaimustust meie kirbukast on reeglina linna külalised aga eriti välismaalased,»teatas ta. «Selliseid kirbukaid peetakse kõikjal Euroopas ning need on igal pool väga menukad. Nii on see ka Viljandis,» teatas ta.