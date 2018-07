Kuuma ja põuda trotsivad piimatootjad üritavad vanajumalat üle kavaldada

Kuuma ja põua tõttu on heinakasv olnud tänavu äärmiselt nadi.

Kuumad ja põuased ilmad on pannud Viljandimaa lehmad rohkem jooma ja vähem piima andma. Maakonna suurima piimatootja, Kõos asuva osaühingu Mangeni PM tegevjuht Meelis Venno ütles, et toodangu langus on sellise palavuse tõttu olnud katastroofiline.