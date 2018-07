Neljapäeva hommikul Viljandist Imavere poole teele asunud Ülari Saviste rääkis, et kui oli pinnatud teelõigu läbinud, kuulis ta, et rattad kolisesid. Kui ta auto seisma jättis, selgus, et kõik rehvid olid paksult kleepuvaid killustikukive täis.