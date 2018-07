Suure-Jaani külje all asuv Rohekalda aiand kasvatab suvelilli ja viinapuid. Selle perenaine Kairi Kester ütles, et aiand on valla kella 10–17 ning pearõhk on kasvuhoones sirguvate viinapuude tutvustamisel. Kõik saabujad võivad esitada küsimusi ning esimesi küpsenud marju antakse ka mekkida. «Mullu jagus uudistajaid terveks päevaks,» lausus Rohekalda aiandi perenaine.