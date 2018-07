Pühapäev, 22. juuli

Hüpassaares tähistatakse täna rahvusvahelist rabapäeva. Korraldaja, keskkonnaameti teatel on teemaks sooarheoloogia ja soodega seotud pärimus. Kell 13 avab Mart Saare majamuuseumis päeva Viljandi muuseumi juhataja Pikne Kama, kes räägib teemal «Märgalade arheoloogia ja soodega seotud pärimus». Pikne on kaitsnud oma doktoritöö sooarheoloogia teemal. Kell 14.30 on kavas teha paari meetri sügavune sondeerimise rabas. Kell 15 minnakse Hüpassaare õpperajale koos Edu Kuilliga retkele, juttu tuleb ka virvatuledest ja kohapärimusest. Keskkonnaamet palub enda osalemisest võimalusel teada anda 20. juulini eposti teel aadressil krista.kingumets@keskkonnaamet.ee.