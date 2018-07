Viljandi linn ja Viljandi järve vetelpäästeteenuse osutaja, turvafirma G4S esindajad arutasid eile laupäevase õnnetuse asjaolusid ning otsustasid, et tänasest on Viljandi ranna hüppetorn jälle inimestele avatud. Linnapea Madis Timpsoni arvates on hüppetorni kasutamine turvaline, kui inimesed reeglitest kinni peavad.