Tuletan siinkohal meelde, et Eesti ametlik soojarekord on 35,6 kraadi. See mõõdeti Võrus 1992. aasta 11. augustil kella 12 ja 15 vahel. Muidugi mõista sündis see näit vilus. Aga näiteks maapinnal päikese käes on ilmateenistusel talletatud selline näit nagu 60 kraadi. Nii kuum oli Tallinnas 2006. aasta 11. juulil.