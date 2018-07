Linnajuhid ei toeta spordikoolis jäähoki õpetamist

Hokimängijaid koondava liidu andmetel on Viljandis hokitreeningutel kokku 29 poissi, mida oleks spordikoolis osakonna avamiseks piisavalt. „Viimaste hooaegadega on lapsi Viljandis jääle üha juurde tulnud,“ kinnitas Parras. Ta oli kindel, et nelja aasta pärast osaleks hokiklubi ja spordikooli ühise pingutuse tulemusel jäähokitreeningutel kokku sada last.