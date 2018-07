Neljapäev, 19. juuli

Mulgi vallas Õisu mõisas etendub täna kell 18 «Draamakuninganna». See on komöödia suhetest, mis viib ka tõsisemate toonideni. Armastus, armukadedus, petmine, pettumine, ambitsioonid, võimuvõitlus, ootus, igatsus, hirm tuleviku ees. Rasked valikud – kas põletav ja laastav armastus või igav turvaline sõprus? Lavastaja Andres Lepik. Mängivad Andres Tabun ja Andres Lepik.

Kondase keskuses on 22. juulini Kondase keskuse autsaiderkunsti suurprojekt «Kogutud maailmad». 30. septembri on vaadata Anna Wildrose´i näitus «Koloniaalkaupluse müsteerium.» Püsinäitus on kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900–1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Pikk tänav 8, Viljandi. Telefon 433 3968.