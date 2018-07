Praegu leiab Jakobsoni kooli korvpalliväljak haruharva kasutust, sest on igas mõttes amortiseerunud.

Viljandi Jakobsoni kooli korvpalliplats saab tänavu uue asfaldi, kuid mitte spetsiaalset plastkatet, mis lubaks seal korraldada kas või uudse olümpiaala maailmameistrivõistlusi, sest selleks jäi linnal raha puudu. Linnavalitsus kinnitab, et tegu on ajutise lahendusega, ning avaldab lootust, et kate õnnestub hankida tuleval aastal.