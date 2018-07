Ilm läheb aina soojemaks

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ning paiguti on udu. Puhub ida- ja kirdetuul 2–7 meetrit sekundis ning sooja on kuni 16 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, millega võib kaasneda tugevaid sajuhooge ja rahet ning äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja tuleb aga 20–26 kraadi.

Laupäeva öösel ja päevalgi on oodata vahelduva pilvisusega ilma. Päeval on oodata sooja 21–27 kraadi.