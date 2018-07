Üks inimene ütles mulle kunagi, et ta ei taha elada üheski märkimisväärselt vanas majas, sest mida pikem on maja ajalugu, seda suurem on tõenäosus, et keegi on seal kunagi surnud. Küsisin seepeale, kas ta koliks oma praegusest kodust, umbes poole sajandi vanuse paneelmaja korterist, ära, kui saaks kinnituse, et mõni eakas inimene on seal kunagi une pealt hinge heitnud. Ta mõtles hetke ja vastas, et vist küll.