Pühapäev, 15. juuli

Viljandi vanamuusika festival esitleb: pärimusmuusika aidas kell 17 etendub «Don Quixote». See on festivali suurejooneline lõppkontsert, kus tähelepanu keskmes on tulevikutegijad ehk noored vanamuusikud. Kaasaegse tehniliste võimalustega kujundatud lavastus valmib festivali ajal nelja päevaga ja on pühendatud idealismile, mis sõltumata poliitikast ja kaasnevast viib peategelase eesmärgini. Lavastuses osaleb ligi poolsada noort vanamuusikut, lauljat ja vanamuusika õpetajat üle-Eesti.