Kondase keskusse tuleb «Koloniaalkaupluse müsteerium»

«Kakskümmend aastat tagasi avas Anna Wildrose Helsingi kesklinnas pisikese imeasju täis poe,» ütles Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi. Ta rääkis, et Wildrose oli toona otsustanud lõpetada palgatöö, võtta endale kunstnikunime ja tahtis elatuda kunsti tegemisest. Poeke ei pidanud kaua vastu, kuid Wildrose jätkas jonnakalt kasutust kolist imeliste esemete loomist. Kahekümne aasta möödudes on kasvanud nii äravisatud asjade kui nendest loodud kunstiteoste hulk.

«Pole kahtlust, et tarbimisühiskond tekitab täitmatust ja ihalust võõra järele, näitus esitabki pildi eksootikaihalusest pungil tarbimismaailmast,» jätkas ta tutvustamist ja lisas veel, et koloniaalkaupluses avaneb viimane võimalus endasse koguda kõike, mida maailm on tootnud ja millesse ta hakkab uppuma.