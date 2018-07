Männimäe lasteaed ja mitu muud ehitust said lisaraha

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on rahaeraldused vajalikud eelkõige lasteaedadele. «Männimäe lasteaias saab lisarahaga ära teha mitu tööd, mida remondi alguses ette ei nähtud. Ära tasub märkida sanitaarremont mitmes ruumis ja jalgrattaraja asfalteerimine õuealal. Lasteaedade mänguatraktsioonide ülevaatamise käigus sai selgeks, et mitu neist on nii väsinud, et need tuleb kas remontida või eemaldada,» rääkis linnapea.