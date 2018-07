Heategevuslik «Teater lasteaeda» on Viljandimaal sage külaline

2016. aastal heategevusfondi Aitan Lapsi, Eesti Pandipakendi ja kultuuriministeeriumi koostöös algatatud projekt «Teater lasteaeda» tahab tasuta kvaliteetse kultuurielamuse kaudu parandada Eesti laste keskkonnateadlikkust. Projektist on kahe aasta jooksul osa saanud 249 lasteaeda, kus on keskkonnahoiuteemalisi etendusi näinud juba 15 147 last.