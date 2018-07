Venekeelne kanal rõhub reklaamis sellele, et on nähtav kogu Eestis, Viljandi puhul näidatakse ootamatult illustratsiooniks aga fotot XIII sajandil ehitatud Malborki linnusest. See on pindalalt maailma suurim linnus ning lisaks Euroopa kõige suurem tellistest ehitis. Korralikult taastatud Malborki linnus kanti 1997. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse. Malborkiga samal sajandil, kuid mõnikümmend aastat varem rajatud Viljandi ordulinnusel nii hästi ei läinud ja enam kui kolm viimast aastasada on sellest alles ainult varemed.