Viljandis avati salong kaalulangetamiseks

Viljandi Kehasalongi kodulehel seisab, et nende poolt pakutav EMS treening on niivõrd efektiivne, et selle 20-minutiline sessioon on võrdväärne nelja tunnise jõusaali treeninguga. Pääsukene ütles, et treening on nii tõhus tänu seal kasutatavatele elektriimpulssidele, mis lihase kokkutõmmet esile kutsuvad. Kuigi elektriimpulsside tervisele avaldatava mõju üle on meedias vaieldud, siis Pääsukene kinnitas, et tervist need kuidagi ei mõjuta. Ta tõi välja, et EMS treening sobib hästi nendele, kes ei saa mingil põhjusel trenni teha, olgu selleks näiteks liigeste või seljavalu probleemid. Pääsukene lisas, et Kehastuudio EMS-i treener on saanud spetsiaalse hariduse ja koolituse ning kui inimestel ei ole vastunäidistusi, siis mingit probleemi nende treeningutega ei tule.