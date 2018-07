Juhtkiri. Möödapääsmatu otsus

Uudis sellest, kuidas Viljandi vallavolikogu otsustas, et tema esindajad aktsiaseltsi Viljandi Veekeskus nõukogus ei toeta ühtegi rahakulutamisega seotud otsust seni, kuni linn ja vald pole viinud lõpule ujulateenuse ostmise riigihanget, sai Sakala digilehele üles juba läinud reede õhtul. Selle peale pandi nii artikli kommentaariumisse kui ühismeediasse kirja mõttejuppe, mille võiks võtta kokku sõnadega «mõnitav naer». Meenutati, et veekeskus on Viljandi lühim anekdoot, ja ohati, et jälle on selle ettevõtmisega mingi jant.