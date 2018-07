Püüe lükata ümber väärarusaamu

Helmen Küti kirjutisest (vaata 28. juuni Sakalast «Kas linnavalitsus ehitab endale sauna?» – toimetus) saame aru, et ta on inimene, kes pole kunagi mõistnud, mis on aktsiaselts, vaid on töötanud teiste raha jagajana. Teiste raha on lihtne jagada, aga ka sellega peab osavalt ja targalt ringi käima ning mitte laristama.

Hoolimata teistsugusest väitest pole vald ja linn asutanud sihtasutust, mille eesmärk on veekeskuse rajamine, vaid aktsiaseltsi, mille nõukogu ja juhatuse tegutsemist reguleerib äriseadus.

Kui ma nõustusin osalema Viljandi Veekeskuse nõukogus ja tegutsema selle esimehena, olin ma kindel, et lihtne see ei ole ja kindlasti lendab minu poole peagi mitu solgiämbrit. Kuluski ainult pool aastat ja minust tahetakse teha avalikkuse ees süüdlast. Kui see teeb kellegi tuju heaks, siis laske käia. Mina tean, et tegutsen selle nimel, et inimesed nii Viljandi vallast kui linnast saaksid võimaluse nautida tänapäevast veekeskust võimalikult väikse raha eest, sest raha on tarvis ka muudeks vajadusteks peale ujumise. Võimalikult väikse raha all mõtlen ma nii avaliku sektori kui inimese enda panust.

AVALIKULT ON väidetud, et koalitsioon – kes esindab Viljandi valijate enamust, mitte vähemust, nagu väidab proua Kütt – on sulgenud ukse spaahotelli rajajale. See ei vasta tõele. Jah, meie pole jaganud lubadusi, et me maksame toetusi nii, et eraettevõtja saaks 25 protsenti või isegi rohkem oma investeeringust linna või valla elaniku taskust. Oleme kogu aeg olnud avatud ja valmis kohtuma, kui teisel poolel on tahet. Nööriga ju ei saa lükata ja raha vägisi teise taskusse toppida.

Arvan, et selline käitumine on väga mõistlik. Eriti kui peame meeles seda, et valija on andnud meile mandaadi otsustada.

Fakti väänamine on väide, nagu oleks aktsiaselts Viljandi Veekeskus palganud kahtlustuse saanud inimese. Kui me aktsiaseltsi praeguse juhi valisime, polnud talle mingisugust kahtlustust esitatud. Seniajani pole talle minu teada mingit süüdistust esitatud. Mina arvan, et me valisime Viljandi patrioodi, kellel on hea kogemus spordirajatiste ehitamisel. Kui see on sotside meelest vale otsus, siis me ka vastutame selle eest.

HUVITAVAL KOMBEL arvab Helmen Kütt, et maja ostmine on raiskamine. Head majaomanikud, olen teisel arvamusel: kinnisvara soetamine pole raiskamine!

Kui ma loen viimaste päevade kirjutisi, tekib mul tunne, et sotsidel on väga palju häid ettepanekuid, kuidas ja kuhu saaksime veekeskuse ehitada. Kahjuks pole mina neist ühtegi kuulnud. Ei veekeskuse nõukogu esimehe ega linnavolikogu liikme rollis, ka mitte lehelugejana. Äkki neil tegelikult polegi ideid? On vaid mulli ajamise oskus.