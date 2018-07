Ugala ja pärmusmuusika festival korjavad kokku CD-sid  

Paljudel meist leidub koduses muusikakogus CD-sid, mis ajapikku on kulunud või saanud kahjustada ning enam ei mängi korralikult. Plaate, mis kipuvad keset kõige lemmikumat lugu «viskama» ja koguvad nüüd kapinurgas tolmu. Need on need, mida omal ajal sai plaadipoodidest taga otsitud, ümbriskile põksuva südamega kärsitult ära rebitud ja plaat väriseva käega esimest korda masinasse asetatud. Need on need plaadid, mille saatel on hommikuni tantsu löödud, mida kuulates leitud lugematu arv sõpru ja võib-olla ka see inimene, kellega tänase päevani kokku jäädud ja kodu loodud. Need on plaadid, mis lisaks muusikale on laetud magusate mälestustega, mis praegugi meenutades toovad naerukurru suunurka.