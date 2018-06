Vaata, kes kogunesid Holstre kooli kokkutulekule

Vilistlaspäeva pidulikul aktusel osales endine Viljandi maavalitsuse haridusosakonna juht ning praegune haridusministeeriumi nõunik ja koolivõrgu juht Kalle Küttis. Küttis lausus, et ta pole Holstre kooli vilistlane, ent tema meelest on see haridusasutus vaatamata väga rasketele aegadele kenasti toime tulnud.