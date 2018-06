Vaba mõte. Kas meelitame haisuga?

Üks vastne viljandlane, kes soetas kevadel Kösti kauni maja ja asus seda renoveerima, avastas suve saabudes, et pildi peal kaunina paistvas Viljandis pole sugugi nii hea elada, kui võiks arvata. Oma blogis kirjutab ta: «Viljandi elukvaliteedi osas tahan aga öelda seda, et kaalun tõsiselt erinevaid variante Köstis asuva reovee puhastusjaamaga võitlemiseks. See hais ei ole lihtsalt vastik, see on võigas. See lööb näkku nagu sein, ajab öökima ja sunnib suletud uste taha, et siis igast praost vaikselt tubadesse sisse imbuda. Nii et oled ka toas terve linnarahva sitahaisu sees. Ja nii kolm päeva nädalas. Ma olen Viljandis olnud loetud päevad ja päevad, mil haisu ei ole, on nende seas olnud selges vähemuses. Viimati algas hais vastu õhtut ja kestis hommikuni. Käisin sõna otseses mõttes joostes koera pissitamas, hoides samas kätt näo ees, ja karjusin, et ta ometi ruttu teeks. Niivõrd vänge ja talumatu oli see.»