Aastaid kergliiklustee ootamist pani allkirju koguma

Üks allkirjade kogumise leht on Uusna poes ja teine Kalmetul Kaunismäe kaupluses, lisaks koguti allkirju Kalmetu koolis. Paaril viimasel nädalal on nendele oma nime kirjutanud rohkem kui sada inimest.

Nende seas on ka Uusna kaupluses töötav müüja Ene Vaigla. Ta ütles, et sellest peab olema kasu, sest kogukondlik lähenemine on viimasel ajal teisigi aidanud, ja tõi näiteks tselluloositehase vastu astumise.