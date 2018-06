Ilm pöördub järsult külmemaks

Norra ilmaportaali Yrno andmetel on homme Viljandis 16 , laupäeval ja pühapäeval 14 ning esmaspäeval kõigest 13 soojakraadi. Ilmaportaal Accuweather lubab homseks 15 ning kolmeks järgmiseks päevaks 13 soojapügalat. Veidi optimistlikum on Venemaa ilmaportaal Gismeteo, mis lubab homseks 17, laupäevaks ja pühapäevaks 16 ning esmaspäevaks 18 kraadi. Lähipäevadel selgub, milline portaalidest kõige täpsemini ennustab, aga järsk temperatuurilangus näib siiski tulevat.

Riigi ilmateenistus annab teada, et reedel liigub üle Soome itta väike käbe madalrõhkkond ja selle lohk koos vihmasajuga jõuab varahommikul Loode-Eestisse ning liigub päeval kagusse. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub öösel saartelt alates edelast loodesse ja on tugev, rannikul ulatuvad loodetuule puhangud öösel 15, päeval 18-20 meetrit sekundis.

Madalrõhulohu järel saabub põhjast külmem õhumass ning öösel on õhutemperatuur 12–17, päeval 14–18 kraadi.

Laupäeval eemaldub tsüklon Valgele merele ja öösel sajab Kirde-Eestis hoovihma, päevaks jääme madalrõhuvööndi lääneserva ja siin-seal sajab hoovihma, kuid sajuhulgad on väikesed. Loode- ja põhjatuul on endiselt tugev ning puhangud ulatuvad sisemaal 14, saartel ja rannikul 18, kirderannikul öösel veel 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel 8–13, päeval 12–17 kraadi.