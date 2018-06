"Uskumatu! Peale sooja sita ja tulise raua kõik ülejäänud asjad varastatakse ära!" avaldas kahju kannatanud ettevõtte juht Meelis Venno nördimust. "Eterniit on 30 aastat vana. Millisel kurivaimul küll sellist asja vaja läheb?" küsis ta ning nentis, et vana eterniidi hind pole kuigi suur, aga see tuleb ju asendada uuega, nii et kokku kulub 1500 euro ringis.