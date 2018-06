Hüpassaare rabasaarel tuleb metsalaulupidu

Nagu võib lugeda ettevõtmise Facebooki kodulehelt, tuleb metsalaulupeost väike ja rahulik koosviibimine, kus eestlaulavad regilaulikud ja sekka jutustatakse lugusid loodusest ja pärimusest, tuletades meelde, et oleme metsarahvas, kelle maailmatunnetus on tugevalt loodusega seotud. Laulavad Tõnis Mägi, Anne Maasik, vennad Johansonid, õed Taulid ja teised.

Metsalaulupidu kestab 30. juunil kella 15–22. See on tasuta, ilma piletita. Korraldajad rõhutavad, et kindlasti tuleb ennast varem registreerida, sest kohtade arv on piiratud. Registreerida saab siin.