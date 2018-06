Kiire rehkendus ütleb, et tõenäoliselt olid praeguste põhikoolilõpetajate vanemad ise 15- ja 16-aastased millalgi üheksakümnendatel. Seetõttu võib arvata, et nii mõnelegi neist tuleb tuttav ette tänase lehe esiküljel olev kirjeldus sellest, kuidas üheksanda klassi lõpetamise auks korraldatud peol läks nii kõvaks pudelikummutamiseks, et ühele noorele tuli kiirabi kutsuda. Mis siin salata: kaks kümnendit tagasi polnud alaealiste joomingud midagi erakordset. Kahetsusväärselt sageli viskas mõni pedagoogki lapseohtu õpilastega ühe laua taga viina.