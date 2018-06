Tasuta ühistranspordi võimalused ja ootused Viljandimaal saavad teoks

TASUTA MAAKONDLIKU ühistranspordi idee seisneb selles, et saaks pakkuda inimestele paremaid liikumisvõimalusi ning jätta neile kätte rohkem raha. Seega on tasuta bussisõit nii sotsiaalne kui ka pragmaatiline abinõu.

Praegu on tasuta sõit Viljandis märkimisväärsete piirangutega. Tasuta saavad sõita eakad alates 65. eluaastast, aga tasuta sõidukordade arv on piiratud. Oleme Keskerakonna saadikurühmaga korduvalt taotlenud samasugust sotsiaalset toetust ka lastele ja õpilastele. Juulist rakenduv tasuta bussisõit toob aga kasu kõigile, sõltumata piirkonnast. See suurendab liikumisvabadust ning jätab raha rohkem kätte esmajoones väiksema sissetulekuga inimestele.

Paljudele Viljandimaa elanikele on ainus igapäevane liikumisvahend kodukanti sõitev buss. Inimene, kes kasutab tööl käimiseks bussi, võib sõltuvalt töökoha kaugusest säästa seega iga kuu 50–60 eurot.

Seetõttu on tähtis maakondlikke bussiliine edasi arendada. Esiteks on see ainus ühistranspordiliik, mis on kättesaadav igas Eesti maakonnas, ning teiseks aitab see meil tulevikus jõuda võimalikult paljude uute kasutajateni. Seda mõtet toetab ka möödunud aasta statistika, mis näitas, et maakondlikel liinidel tehti Eestis kokku ligikaudu 18 miljonit sõitu. Seega bussiga liikujaid jagub ning tulevikuperspektiivi on.

KINDLASTI ON KA neid, kes tasuta bussisõitu heaks ei kiida. Mitmete arvates on busse ja liine liiga vähe, bussides ei müüda pileteid ning liinivõrk ei toimi. Olukord pole mõnele meelepärane. Tahetakse jätta muljet, justkui puuduks koostöö riigi ja omavalitsuste vahel. Selliseid eriarvamusi esineb aga paljude ühiskondlike teenuste puhul. Mäletatavasti oldi tasuta ühistranspordi vastu kriitiline ka Tallinnas. Seda peeti ilmvõimatuks ning räägiti sellestki, kuidas kogu süsteem kokku kukub. Reaalsus on sootuks vastupidine: tasuta ühistransport on pealinlaste seas juba aastaid kiitust pälvinud ja järjest populaarsemaks muutunud.

Meie kliimas, mille kohta öeldakse «365 päeva halba suusailma», on paljud kruusateed varakevadel ikka läbimatuks muutunud. Mõned tõttasid avaldama arvamust, et tasuta bussisõidu asemel tuleks pigem korda teha teed. Kõiki neid asju tulebki varasemast paremini lahendada ja korraldada. Keskerakond peab tähtsaks kõigi kruusateede tolmuvabaks muutmist, mustkatte alla viimist või pindamist. Riigiteede puhul maksaks see 725–800 miljonit eurot. Eriti suur vajadus selliste sammude järele on just Viljandimaal, sest siin on kruusateede hulk üks Eesti suuremaid. Me ei tohi eelmiste valitsuste kombel kasutada kruusateedele mõeldud raha põhimaanteede, näiteks Tallinna–Tartu maantee uuendamiseks.

VÕIB ÖELDA, et tehtud otsusega rajame transpordisektoris tulevikku. Ajal, kui kogu maailm mõtleb energiakulu ja õhusaaste vähendamisele, soovime ka meie selle heaks midagi teha.

Eelmisel aastal kiitis riigikogu pärast pikka menetlemist heaks Eesti energiamajanduse arengukava, milles seati eesmärgiks, et 2030. aastal ei tohi kuluda transpordis vedelkütust rohkem kui 2012. aastal. Paraku on viimaste aastate trendid pigem vastupidised: igal aastal lisandub Eesti teedele viis protsenti enam erasõidukeid ning need ei ole enamasti vesinikul või gaasil sõitvad järgmise põlvkonna masinad. Nii tasubki rohkem panustada ühistransporti. See on üks võimalus, kuidas suunata inimesi liikuma senisest säästvamal viisil.

Peame rohkem pooldama uudseid lahendusi, olema innovaatilised. Eestis käivituv tasuta ühistransport on suunanäitajaks ka teistele riikidele. Prantslased peavad seda geniaalseks meetmeks võitluses õhureostusega ning nende hinnangul on Eestil potentsiaali saada esimeseks tasuta ühistranspordiga riigiks.