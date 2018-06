Viljandis kohtuvad maailma tunnustatumate džässikoolide esindajad

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia võõrustab järgmisel nädalal Viljandis ligi sadat džässmuusika asjatundjat, õppejõudu ja tudengit. Rahvusvahelise džässikoolide võrgustiku (the International Association of Schools of Jazz, IASJ) kohtumisel võetakse vastu valdkonda puudutavaid otsuseid, luuakse kontakte, õpitakse ja musitseeritakse üheskoos. Antakse ka mitu avalikku kontserti pärimusmuusika aidas.

Igal aastal kogunevad võrgustiku liikmed erinevas maailmanurgas. Viljandis saadakse kokku esimest korda.

«Kultuuriakadeemia võeti võrgustiku liikmeks 2007. aastal ja viis aastat tagasi oli päevakorras, et koolide kohtumine võiks tänavu toimuda Viljandis. Järgmisel aastal Lissabonis peetud kohtumisel hõigati see uudis juba avalikult välja,» ütles kultuuriakadeemia kunstide keskuse juhataja ja ürituse peakorraldaja Tuulike Kivestu, kelle enda esimene IASJ-i kogemus pärineb aastast 2008, mil see leidis aset Riias.

Võrgustik on üks edukaimaid džässmuusika hariduse edendajaid maailmas ja Kivestu meelest on sel hindamatu väärtus.

«Et igast koolist pääseb osalema tavaliselt üks õpilane, on IASJ ka oluline motivaator tudengitele. Kõik Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased, kellel on olnud võimalus sellel aastakohtumisel osaleda, hindavad saadud kogemust väga kõrgelt,» rääkis Kivestu. «Saavad nad ju nädal aega õppida ja musitseerida parimate džässitudengitega kogu maailmast parimate džässiiõpetajate käe all.»

Kohtumine toob endaga kaasa ka kontserte. Teisipäeval, 3. juulil on osalevate koolide õppejõudude kontsert. Reedel, 6. juulil ja laupäeval, 7. juulil saab lõpukontsertidel kuulata nädala töö vilju. Kõik kontserdid on Viljandi pärimusmuusika aida suures saalis algusega kell 21 ja tasuta.

Lisaks on aidas esmaspäeval kontsert, kus kvartett Voorand-Koikson-Sooäär-Daniel viib kuulaja retkele helilooja Veljo Tormise rohkelt avastamisrõõmu pakkuvasse maailma. Sellele kontserdile pääsemiseks tuleb pilet osta.

Rahvusvaheline džässikoolide võrgustik IASJ loodi 1989. aastal ja esimene kohtumine peeti samal aastal Hollandis Haagis. See on suurepärane platvorm õpilastele, õppejõududele ning kooli esindajatele ülemaailmsete sidemete tugevdamiseks ning ideede vahetamiseks. Võrgustikul on praegu liikmeid 40 riigi rohkem kui 80 koolist. Igal aastal korraldab kohtumist üks võrgustiku liige. Eelmise aasta kohtumine leidis aset Itaalias Sienas.