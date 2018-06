Putukamürk peale ja dinosaurusi päästma!

Triloogia «Jurassic World» esimene osa tutvustas meile Isla Nublarit kui saart, kus geeniteadlased on väljasurnud olenditele uuesti elu andnud ja saurusefännidele imelise teemapargi loonud. Kuna teadlased olid möödaminnes loonud ka tõelise nuhtluse, eriti ohtliku ja intelligentse sauruse Indominous Rex’i, selgus peagi, et turistide rõõmupäevad katseklaasi elukate vahel on loetud.