Vaba mõte. Kas võrd- või värdõiguslikkus?

See, mida ma nüüd ütlen, ei puuduta aga poliitilikat, vaid bioloogilisi näitajaid. Minu väide on, et mehed ja naised ei saa olla ühiskonnas de facto võrdsed, sest evolutsioon on andnud eri sugudele väga erinevad geenimarkerid. Toon näite noorte meeste ja naiste psühholoogilise arengu erinäolisusest.