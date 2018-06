Tore oli, Valmiera

Usin lehelugeja ehk mäletab, et läinud aasta suvel avatud Viljandi–Valmiera bussiliini saamisloos oli Sakalal, täpsemini ajalehe pikaajalisel kaasautoril Aivar Kaljusaarel, selge roll. Nimelt kirjutas too arvamusloo, milles meenutas, et nõukogude ajal oli Viljandil Ruhja ja Valmieraga ühendus ning inimesed kasutasid seda usinasti. Sellest lähtudes viskas Kaljusaar õhku küsimuse: miks ei võiks nüüd, kui lõunanaabrite juures käimine on riigi maksupoliitiliste otsuste tõttu taas päevakorrale tõusnud, meie sõpruslinna Valmieraga bussiühenduse taastada?