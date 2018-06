Gümnaasiumi keldri süütasid õlised lapid

Päästekeskuse menetlusinspektorid selgitasid välja, et tulekahju olid põhjustanud põranda õlitamise järel prügikotti visatud kaltsud, mis olid äärmiselt kergesti isesüttivad.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik vahendas inspektorite hoiatust, et õlitamiseks kasutatud lappe ei tohi pärast töid vedelema jätta. Samuti ei tohi neid panna süttivatest materjalidest asjade lähedale. Enne õli kasutamist tasub hoolikalt tutvuda kasutusjuhendiga, milles on kirjas kõik ohutuse tagamiseks vajalik.

Automaatne signalisatsioon teatas tulekahjust Viljandi gümnaasiumis 19. juunil kell 4.06. Kohale tõtanud päästjad märkasid luure käigus, et ventilatsioonist tuleb musta suitsu. Suitsusukeldumisvarustuses hoonesse sisenenud päästjad selgitasid välja, et kahekorruselise hoone renoveeritaval keldrikorrusel põlevad töömeeste ruumis elektritööriistad ja pink. Tulekahju kustutati tunni ajaga.

Põlengust teadasaamist lükkas edasi see, et remondi tõttu olid kinni kaetud keldrikorruse signalisatsiooniandurid. Põlengust andsid seepärast märku alles teistel korrustel asuvad andurid. Tulekahjus hävis hulk tööriistu ja pink. Kogu keldrikorrus ning selle trepikoda said tahmakahjustusi.