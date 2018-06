Koosseis kisendab täienduste järele

Julgen spekuleerida, et kui juuli jooksul meeskonna komplekteerimise koha pealt midagi drastilist ette ei võeta (tundub ilmne, et täiendust oleks vaja igasse liini), on hullem tõenäoliselt alles ees. Järjekordne tõestus, mis peaks mõjuma häirekellana, oli meeskonna pühapäeval võõrsil karikavõistluste 1/64-finaalis Maardu Linnameeskonnaga peetud kohtumine, mis andis tulemuseks igati väljateenitud 0:3 kaotuse. Tulevik jäi oma üks liigatase madalamal kaasategevale vastasele selgelt alla mänguliselt, taktikaliselt ja ka psühholoogiliselt.