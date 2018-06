Tundub, et raha kingitakse tänapäeval üldse järjest rohkem ja paljudel puhkudel. Ning sugugi mitte alati ei ole selle taga kokkulepe või teadmine, et kingisaajal on vaja mingi asja tarvis (kas või õnnitlejate vastuvõtmiseks korraldatud peo kulude katmiseks) suurem summa kokku koguda ja iga panus selle heaks on teretulnud.