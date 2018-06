Inimeste arvamused niinimetatud tasuta maakonnaliinide kohta ei ole ühesugused, ehkki meedias tooni andvad hinnangud lubavad arvata midagi muud. Maapiirkondades leidub küllalt neid, kelle meelest on riigi säärane rahakulutus väga mõistlik, lausa hädavajalik. Paljud neist ei pelga seda ka välja öelda. See, kas me neid arvamusavaldusi kuulma või lugema juhtume, on iseasi.