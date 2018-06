Väluste–Mustla teed ootavad järjekordsed parandustööd

2016. aastal ehitatud teekate on sellisel viisil oma ta­sasust kaotanud kaks suve järjest. Eisenschmidti sõnul kerkis probleem esimest korda esile 2017. aasta suve alguses ja kate taastati siis garantii korras. Et sama mure on uuesti esile kerkinud ka sel suvel, on töövõtja kohustatud parandustööd tegema veel juuni jooksul. Kõige kiirem abinõu selleks, et vedel bituumen veokite rehvide külge kinni ei jääks, on Eisenschmidti sõnul liiva puistamine teekattele.