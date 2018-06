Tipp-poliitikust sai koolitatud orelimängija

Aivar Sõerd pühendas viimased seitse aastat riigikogulase ameti kõrval orelimängu tudeerimisele Suure-Jaani muusikafestivali peakorraldaja Andres Uibo käe all. Esmalt omandas ta bakalaureusekraadi Eesti muusika- ja teatriakadeemia klaveriosakonnas muusika interpretatsioonis oreli erialal ning sel kevadel pälvis ta samal erialal magistrikraadi.

Aivar Sõerdi kinnitusel on õpingud olnud uskumatult rasked ning Andres Uibo on olnud kohati väga karm ja nõudlik õppejõud, aga just sellist õpetajat ta endale sooviski.

«Andres Uibo on parim õpetaja, keda ma ihaldada oskaks. Ta on maailmatasemel õppejõud ning mulle kõigele lisaks ka vaimne teejuht, kelle maailmapilt on väga avar,» tõdes 53-aastane Sõerd.

Ta tunnistas, et talle kui Tartu ülikooli majandusteaduskonna finantsistina lõpetanud ja terve elu majanduse ja rahanduse valdkonnas töötanud inimesele oli muusikaakadeemiasse minek riski võtmine. 40 aastat varem oli ta õppinud Võru laste muusikakoolis klaverit.

«Sellelt baasilt minna akadeemiasse oli küllaltki keeruline. Õpe oli päris karm, isegi osa üldaineid võttis võhmale. Muu hulgas pidin tegema uuesti solfedžokursuse. Põhitöö kõrvalt oli see kõik keeruline, olen teist koosseisu riigikogu liige. Eelmises koosseisus olin lihtliige, aga nüüdses koosseisus on minu juhtida riigieelarve kontrolli komisjon. Praegu on mu riigikogutöö väga pingeline,» rääkis ta.

Sõerd nentis, et muusikaakadeemias orelit õppida poleks ta tõenäoliselt suutnud ilma nooruses muusikakoolis omandatuta, mis andis siiski hea baasi. «Orelimäng on väga keeruline. See nõuab absoluutset keskendumist, väga head muusikalist kuulmist, suurepärast koordinatsiooni, väga head manuaalitehnikat ja täpsust ning muusika mõistmist. Need õpingud on olnud suur väljakutse. Mind on motiveerinud väga suur huvi oreli vastu ja see huvi on õppimise käigus aina suurenenud.»

Nädal tagasi kaitses Aivar Sõerd magistrikraadi Niguliste kirikus eksamikontserdiga ja sai hindeks väga hea. Bakalauruseeksamil oli ta pidanud piirduma hea hindega.

Ta kavatseb võimalikult palju esineda. Juuli keskel astub ta üles Rakvere orelisuve muusikasarjas ja jätkab praktiseerimist Nõmme Lunastaja kirikus.