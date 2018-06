Mulgid otsivad instituudile juhti suve lõpuni

Mulkide praegune juht Peeter Rahnel nentis, et etteantud tähtajaks esitas oma kandidatuuri vaid üks inimene, aga teda kohale kaaluma ei hakatudki. Selle asemel pikendati konkurssi ja nüüd on kandidatuuri esitamise tähtaega 31. juuli.

Rahneli sõnul loodetakse sellele, et pärast kõrgkoolide lõpetamist hakkavad noored tööd otsima ning siis on sobivat inimest lihtsam leida. Uus juhataja peaks tööle asuma 3. septembrist ja seni täidab neid ülesandeid Mulgi vallavanem Peeter Rahnel.

Kaja Allilender ütles vaid niipalju, et kui on luik, haug ja vähk, kes kõik täpselt teavad, kuidas seda vankrit vedada, ei liigu vanker edasi. «Eks me kõik oleme parajad isiksused. Ma ei arva, et minagi kõige leebem olen. Olen samamoodi kirglik ja emotsionaalne.»