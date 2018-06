Maakaitsepäevale toob tule isamaaline pere

Viljandi lauluväljakule tulevad oma varustust näitama Kaitseliit, politsei- ja piirivalveamet ning päästeamet. Kavas on Kaitseliidu rivistus ning Naiskodukaitse pakub kõigile soovijatele sõdurisuppi. Muusikalise etteaste teeb noortebänd POSÕ.

Sakala maleva koduleht kirjutab, et perepea Risto Zieds on 2000. aastast Kaitseliidu liige ning 2015. aastast tegutsenud Noorte Kotkaste Tarvastu rühma pealikuna. Ema Vika Zieds on 2002. aastast Naiskodukaitse Sakala ringkonna liige ja tema eestvedamisel loodi 2015. aastal ringkonda Tarvastu jaoskond. Samast aastast tegutseb ta Kodutütarde rühmavanemana ning Noorte Kotkaste Tarvastu rühmapealiku abina.