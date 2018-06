Mul on keldris puidutöötuba, mille sisustus on pealtnäha tagasihoidlik. Vähem ruunatud elektritööriistadest on esindatud järkamissaag, lintlihvija, trell ja tikksaag. Need kõik on ostetud enam-vähem kolm aastat tagasi ning nendega pole keldrikorruse rõskusest hoolimata probleeme olnud.