Mehed on paremad pätid

Alustame sellest, et «Ocean’si» sarja varasemad filmid on puhas kinoklassika. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon ja teised hurmurid liigutamas äärmise lihvitusega üüratuid varandusi ühest kohast teise. Parasjagu põnevust, parasjagu vaimukust, parasjagu action’it. Selline üpriski maskuliinne meelelahutus, mis ei jäta samas kedagi külmaks. Mehed saavad seiklustele kaasa elada, naised silmailu nautida. Mäletate ju küll.

Nii. Nüüd on kinodes nende kultusfilmide järg. Ainult et mehed on asendatud naistega.