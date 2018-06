Viiulimängija tütretirts avas festivali orelipedaale tallates

Mari-Liis Uibo läks 15-aastaselt õppima Viini muusika ja näitekunsti ülikooli, lõpetas selle edukalt ning elas aastaid Austrias ja Ameerika Ühendriikides. Praegu elab ta kodumaal vabakutselise muusiku elu ja kasvatab tütart Emilia Elizabethi. Suure-Jaani festivalil astub Mari-Liis Uibo üles vähemalt viiel kontserdil. Ta mängis ka orkestris, mis esitas Olustveres Jimi Hendrixi ja Georg Friedrich Händeli loomingut.

Läinud reedel Sakala ajakirjanikuga kohtudes sõnas Mari-Liis Uibo, et Suure-Jaani muusikafestivalil on ta esinenud juba 10- või 11-aastasest alates. "Eks muusikapisik ole sügaval nii minus kui mu tütres. Kui ma kodus kontserte ette valmistan, siis on Emmi kas armukade, et ma viiuliga nii kaua aega veedan, või üritab kaasa mängida. Viiuli kallale ma teda veel ei lase, aga klaverit ta klimberdab ning flööti sõrmitseb ja tamburiini taob," rääkis Uibo.

Temagi on lapsest saadik muusikaga tegelnud ning nagu ta ise ütles, meeldib talle laval olla ja ennast proovile panna. "Armastan võtta muusikalisi sihte ja nende nimel vaeva näha. Isa on olnud mu suur innustaja. Mäletan, et olin ehk vaid nelja- või viieaastane, kui isa äratas mind kell kaks öösel ja soovis, et ma tema külalistele viiulit mängiks, laulaks või tantsiks. Ta pani mind algusest saadik erilistesse situatsioonidesse ning ma sain hakkama. See kõik karastas. Harjutama mind sundima ei pidanud, ma olen viiulimängu alati armastanud. Aga kui kontsert ei läinud hästi, siis isa veidi noomis ja õpetas. Temalt olen saanud usu, et kui muusikuna midagi kõigest hingest teed, siis tuleb ka edu. Ehkki muusikutee võib vahel olla pööraselt raske.“

Mari-Liis Uibo rääkis, et ta oli Eestist ära 12 aastat. 15-aastaselt pääses ta Viini muusika ja näitekunsti ülikooli. Seal õppis ta Alban Bergi kvartetis mänginud professor Gerhard Schulzi viiuliklassis.

"Hakkasin kirjutama kirju üle maailma ja küsima, kes on nõus võtma nii noort tudengit. Viimaks kutsuti mind Viini, kus oli andekate noorte programm. Saingi oma põhikooliharidusega sisse, tegin mõned eksamid. Algus oli keeruline, sest töö käis saksa keeles, aga hakkama ma sain ja lõpetasin edukalt. Hiljem magistrikraadi omandasin juba Ameerikas, kus mõnda aega elasin ja töötasin.“

Mari-Liis Uibo lisas, et ta on elanud kohvri otsas mustlaseelu ning on nüüd kodus tagasi. "Näis, kaua elu mind siin inspireerib," sõnas ta.

"Lasen end elus palju üllatada. Ma ei ole hetkekski ka lapse kõrvalt jätnud viiulimängu ja esinemist. See on keeruline, aga võimalik. Eestis püüan taas kaardile pääseda ja koos võrratute muusikutega esineda. Soleerin tänavu ka Anton Brucknerile pühendatud festivali viiulikontserdil Austrias Lintzis."