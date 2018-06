Juhtkiri. Kultuurne rüüpamine

Mõnikord on ka tilk liiast. Näiteks siis, kui asi puudutab lapsi või alkoholismi kalduvaid inimesi. Ent üldisemalt ei ole rahva tervisele hädaks mitte see, et purju tegevaid jooke üleüldse tarvitatakse, vaid see, et alkoholiga ei osata piiri pidada ning sellega ümberkäimise kultuur on kahetsusväärselt sageli nigel.