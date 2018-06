Rattamatk viib kevadhooaja viimasele sõidule

Endise Holstre valla Pulleritsu külakooli hoone on eesti kultuuriloo tähtis mälestusmärk. 1865. aastal ehitatud ja praegu elamuna kasutatava ühekorruselise puithoone maht on aja jooksul muutunud: algul pikendati seda juurdeehitistega, hiljem lammutati ligi pool vahepealsest hoonest. See osa, milles tehti õppetööd, on oma ilme säilitanud. Lisaks konstruktsioonidele on säilinud kooliaegne katusekorrusele viiv puittrepp, talalagi ja tuulekoja uksepealse akna puitornament. Krundil paiknevad sauna- ja talli-laudahoone on suure miljööväärtusega.