Õllefestivalile kõik hobipruulijad ei pääsenud

Registreerimata pruulikodasid ei saa Variku sõnul õllefestivalile lasta seetõttu, et erinevalt ametlikest pruulikodadest ei maksa nemad toodetava alkoholi pealt makse. Neid, kes sel põhjusel festivalile ei pääsenud, oli peakorraldaja sõnul neli või viis.

Varik ütles, et enamik festivalil osalevatest pruulikodadest on Eesti väikepruulijate liidu liikmed. Liidu koduleheküljel seisab, et ühingu liikmed peavad olema Eestis tegutsevad juriidilisest isikust väikepruulijad. Nende toodangu maht ei tohi ületada viit miljonit liitrit aastas. Väikepruulijad peavad olema iseseisvad ega tohi olla omandisuhete kaudu seotud suurtootjatega.