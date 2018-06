Kui poliitik tahab süüdistada oma oponenti põhjendamatus leebuses või optimismis, kasutab ta suhteliselt suure tõenäosusega kujundit «vaatab läbi lillede». Selle pildi taustal võiks naljatamisi öelda, et nüüd on Viljandi linnavolikogu opositsioonil lausa fototõestus sellest, et meer Madis Timpson võib asjadele pilgu heita läbi lillede – või noh, läbi taimede.